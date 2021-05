Le nuove cuffie Vivo TWS 2 con supporto per la cancellazione attiva del rumore sono appena state annunciate in Cina; ora sono già in preordine presso il sito locale della compagnia per 449 yuan ($ 70 circa).

Vivo 2 TWS: le specifiche tecniche

Come promesso, Vivo ha lanciato oggi ufficialmente i suoi primi auricolari true wireless con cancellazione del rumore nel suo mercato interno in Cina; vengono chiamate “Vivo TWS 2“. Come indica il nome, si presentano come le eredi del primo modello presentato nel 2019.

Il punto forte del dispositivo indossabile rimane il supporto per la cancellazione del rumore, ed è la prima volta negliche tale feature appare all'interno degli auricolari TWS dell'azienda. Supporta una riduzione del rumore fino a 40 dB e può rilevare le onde sonore del rumore esterno attraverso il microfono ed emettere onde sonore inverse per l'annullamento dello stesso.

C'è anche una modalità trasparente che può raccogliere la voce e altre informazioni attraverso il microfono. Questa modalità è utile quando gli utenti non riescono a sentire chiaramente le voci esterne con indosso gli auricolari. La modalità trasparente sostanzialmente evita il completo isolamento dall'ambiente circostante.

Le cuffie sono dotate di un driver ultra-large da 12,2 mm e supportano il motore audio ultra-chiaro DEEP-HD. Non di meno, godono anche della tecnologia del codec adattivo aptX e la larghezza di banda di trasmissione audio è stata raddoppiata.

L'azienda parla anche di un nuovo design dell'antenna che migliora la stabilità della connessione wireless del 20% e offre un'esperienza di ascolto fluida anche in ambienti e ambienti complessi.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Vivo TWS 2 possono durare per un massimo di 30 ore di durata della batteria. Quando la funzione di cancellazione del rumore è attiva, queste offrono fino a 4,5 ore di utilizzo con una singola carica. Inoltre vengono fornite con il supporto per la ricarica rapida, con 4 ore di utilizzo dopo essere state sottocarica per soli 15 minuti.

Il Vivo TWS 2 è disponibile in due opzioni di colore: blu e bianco. Il prezzo è di 499 yuan (~ $ 78) ma per le vendite iniziali sarà disponibile per un prezzo di 449 yuan (~ $ 70). È disponibile per il preordine sulle principali piattaforme di e-commerce come Vivo Official Mall, JD.com, Tmall, ecc. Le spedizioni inizieranno dal 1 ° giugno. Non sappiamo se e quando approderanno nel mercato internazionale.

