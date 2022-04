Viti spanate impossibili da togliere: GENIALATA per risolvere (7€)

Provo un sacco di empatia per te, che vorresti distruggere quelle maledette viti spanate. Sembrano impossibili da togliere, anche secondo me lo erano. Poi, un po' per la disperazione, mi sono messa a cercare su Internet la soluzione e mi sono spuntate loro. Il trapano lo avevo (puoi usare anche un manico, ma è più comodo con qualcosa di elettrico), mi mancava solo questo set di punte. Lo hanno progettato appositamente per togliere anche quelle più danneggiate: le obbligano, le estirpano. La soddisfazione è immensa.

Adesso che le ho scovate in sconto a 7€ circa appena su Amazon, per tutto il kit con custodia, non potevo che condividere il mio segreto con te. Se hai il mio stesso problema, devi solo completare l'ordine al volo per risolverlo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Viti spanate: eliminale con questo accessorio

Sono a prova di “amante del fai da te della domenica”. Dai, io proprio non sono un carpentiere, mi arrangio a fare lavori in casa quando serve. Quella maledetta vite del mobile della cucina non veniva via e io dovevo toglierla per forza: reggeva un pezzo di mobile rotto, da buttare.

Ho accantonato (quasi) subito l'idea di prendere un martello e distruggere tutto: sarebbe stato poco costruttivo (e poco elegante). La cosa che so fare meglio è cercare soluzioni geniali su Internet e – anche questa volta – le aspettative non sono state deluse.

Questo kit per viti spanate è incredibilmente semplice da usare. Monti quella della dimensione che ti serve sul trapano e procedi (lentamente) in senso antiorario. In pochissimi secondi, con somma gioia, la maledetta viene via. Più facile di così! Approfitta ora dello sconto presente su Amazon e porta tutto a casa a 7€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo, disponibilità limitata.