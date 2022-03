Viti spanate addio: toglile con questa GENIALATA da 8€

Certo che conosco bene il problema delle viti spanate. Dalla disperazione, nascono le migliori soluzioni. Così ho scoperto questo kit, quando mi erano rimaste le preghiere per eliminare le ultime due maledette, che bloccavano un mobile della cucina da buttare.

Non pensavo esistessero genialate di questo calibro, non credevo di poter risolvere spendendo pochissimi euro e ottenendo un kit a 6 punte, che ora custodisco gelosamente, in caso di ci sia nuovamente un problema simile. Basta un trapano (lo consiglio perché con un manico bisognerebbe fare troppa forza) per risolvere il problema e non sono l'unica a confermarlo: dai un'occhiata alle recensioni. Se hai il mio stesso maledetto problema, puoi risolvere ordinando a 8€ circa appena questo portentoso kit da Amazon. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Viti spanate: risolvi adesso e per sempre

Non dovrai investire questi 8€ circa per una sola operazione. Il bello è proprio questo: si tratta di speciali punte, che potrai utilizzare all'infinito e per diverse dimensioni di viti e bulloni.

La attacchi, dopo aver scelto quella giusta, e accendi il trapano in senso antiorario. Pochi secondi (non toccare punta e vite dopo aver finito perché scaldano parecchio) e avrai risolto il problema.

Una vera genialata, insomma, che da Amazon porti a casa a 8€ circa appena per 6 adattatori, custoditi nell'apposita custodia in plastica dura. Completa l'ordine al volo, sconfiggi le maledette viti spanate, che proprio non vogliono portare a termine la loro carriera, e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.