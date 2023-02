Virgin Fibra Pura: la fibra FTTH garantita a 24,49 euro al mese

Ci sono fibre e fibre. E ci sono offerte e offerte. Quella di Virgin Fibra Pura è senza asterischi. Che cosa significa? Semplice: se si chiama Virgin Fibra Pura è perché garantisce esclusivamente connessioni con la vera fibra, quella per intenderci nota con la sigla FTTH. In queste ore è in promo a 24,49 euro al mese per dodici mesi, poi al termine del periodo promozionale il prezzo resterà per sempre 29,49 euro.

A differenza di tanti altri operatori, Virgin Fibra ti consente di disdire quando vuoi, senza pagare alcun costo per il trasferimento ad un altro operatore.

Promo Virgin Fibra Pura: sconto di 60 euro in un anno

Incluso nell’offerta Virgin Fibra Pura anche un potente modem Wi-Fi 6, mentre il costo di attivazione è scontato a 19,99 euro anziché 29,99 euro.

La velocità di connessione garantita dalla fibra FTTH è ideale per giocare online, lavorare in smart working in condizioni eccellenti, guardare film e serie tv sempre alla migliore risoluzione possibile.

Per aderire all’offerta tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dedicata all’offerta e premere sul pulsante “Verifica copertura”. Nella nuova pagina che si apre digita il tuo indirizzo di residenza e fai clic su “Verifica”, in modo da verificare se sei idoneo a navigare con la fibra FTTH. Se il responso è positivo, lascia il tuo numero di telefono per essere ricontattato dopo pochi minuti dal customer care di Virgin Fibra e attivare insieme la linea.

