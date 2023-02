Virgin Fibra Pura: 24€ al mese, modem WiFi6 incluso e disdici quando vuoi

La tua abitazione è coperta dalla rete Open Fiber, ma non sai quale operatore scegliere tra i numerosi disponibili? La migliore proposta oggi arriva da Virgin che con Fibra Pura ti permette di avere la Fibra dritta a casa (FTTH), con Modem WiFi6 incluso e costi di attivazione ridotti a soli 24,49 euro al mese.

Questa speciale tariffa si applica per te per i primi 12 mesi e poi passerà a 29,49 euro al mese per sempre, comunque più conveniente di tanti altri operatori. In ogni caso però il grande vantaggio è che puoi disdire quando vuoi senza costi nascosti o brutte sorprese.

Virgin Fibra Pura: il meglio della fibra FTTH direttamente a casa tua

Con Virgin Fibra Pura puoi contare sulla connessione migliore sul mercato direttamente a casa tua: completi la procedura online in appena 5 minuti, compilando i campi appositi, e poi aspetti soltanto l’attivazione.

In genere, sono richiesti circa 7 giorni lavorativi dal momento della sottoscrizione online, anche se i tempi possono variare a seconda dell’area specifica in cui vuoi attivare la fibra.

Parliamo comunque di un’offerta molto conveniente che include la connessione internet illimitata con Fibra dritta a casa, su tecnologia FTTH, con velocità di download fino a 1 Gbit al secondo e di 300 Mbit al secondo in upload. Il modem è in comodato d’uso gratuito.

L’offerta, come ti anticipiamo, ha un costo scontato a 24,49 euro al mese per i primi 12 mesi se ti abboni entro domani. Poi, passerà a 29,49 euro al mese, a meno che tu non voglia disdire in anticipo senza costi aggiuntivi.

A questo devi aggiungere un costo di attivazione scontato a 19,99 euro fino a domani che include il lavoro del tecnico incaricato di recarsi presso la tua abitazione il giorno dell’installazione e per l’eventuale prolugamento della fibra fino a 5 metri.

Sarà il tecnico stesso poi, alla fine del procedimento di installazione, ad effettuare un test per capire se tutto funzioni perfettamente. Anche questa operazione è inclusa nel prezzo.

Virgin Fibra Pura: hai anche il modem incluso

Come dicevamo, l’offerta Virgin Fibra Pura include anche il modem WiFi 6 in comodato d’uso gratuito. Si tratta di un apparecchio di ultima generazione che ti verrà consegnato direttamente dal tecnico: per tutta la durata dell’abbonamento avrai a disposizione un servizio di assistenza tecnica gratuita che ti supporterà in caso di problemi.

Nel caso tu voglia utilizzare un modem in tuo possesso, invece, sappi che dovrà rispettare alcune caratteristiche tecniche precise. Per ulteriori informazioni puoi consultare la guida ufficiale Virgin.

Ma quali sono i vantaggi di un modem WiFi 6? Hai una tenuta perfetta e di lunga durata senza cadute di segnale, la connessione ottimizzate per tutti i dispositivi, l’adattamento automatico a più device connessi, la miglior velocità a tua disposizione.

Tutto questo, come detto, è incluso nel costo dell’ offerta Virgin Fibra Pura che a 24 euro al mese ti permette di avere la fibra direttamente a casa tua alla migliore velocità possibile, senza sorprese e con attivazione attivabile completamente online in 5 minuti.

Poi, dovrai solo aspettare la chiamata del tecnico che predisporrà l’impianto nella tua abitazione permettendoti di iniziare subito a navigare. Non aspettare troppo: l’offerta è valida fino a domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.