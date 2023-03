Virgin Fibra: PROMO a 24,49€ per 18 MESI

La PROMO Virgin Fibra di offre la FTTH di Open Fiber con un prezzo bloccato per i primi 18 mesi e senza alcun vincolo contrattuale. Se decidi di dare disdetta non paghi alcunché.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Virgin Fibra: ecco tutti i dettagli

La promozione con prezzo bloccato per i primi 18 mesi prevede internet illimitato in FTTH su rete Open Fiber con velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload e Modem Wi-Fi 6 Potentissimo in comodato d’uso gratuito ed incluso nel canone. Il tutto per soli 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi. Dopo questo tempo, il prezzo sale ed è fisso per sempre a 29,49 euro.

Il Modem incluso in comodato d’uso offre la tecnologia Wi-Fi 6 capace di garantire sempre prestazioni altissime anche se non ci si trova vicini al dispositivo. Inoltre, viene garantita anche una stabilità mai vista prima.

Per erogare la sua FTTH, Virgin fa affidamento al partner tecnico Open Fiber. La copertura viene garantita in molti comuni e comprende anche le cosiddette Aree Bianche.

Virgin però non è solo Fibra ma è anche allenamento. Infatti, il nuovo provider permette di avere accesso a 2500 classi di allenamento con la tariffa Virgin Fibra & Fitness disponibile in alternativa a 39,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Costi ed altro

La promozione bloccata per i primi 18 mesi è disponibile ONLINE con un costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro. Questa tariffa è attivabile scontata solo fino al giorno 1 Aprile 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.