Virgin Fibra: Internet illimitato a casa a meno di 25 €/mese senza vincoli

Virgin Fibra, in questo momento, è la soluzione giusta per attivare una nuova connessione Internet casa. L’operatore, infatti, mette a disposizione un abbonamento senza vincoli ricco di vantaggi. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è la possibilità di attivare Virgin Fibra con accesso a Internet tramite fibra FTTH da 1 Giga al costo di 24,49 euro al mese per 18 mesi (poi 29,49 euro al mese, senza vincoli di permanenza).

C’è anche la versione da 2,5 Giga di velocità massima che costa 29,49 euro al mese per sempre. Per accedere alle offerte è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Virgin Fibra. La promozione prevede un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum e include il modem Wi-Fi 6 gratis. Con 10 euro in più al mese è possibile accedere anche a Virgin Active.

Virgin Fibra a meno di 25 euro al mese: è l’offerta giusta per la connessione Internet a casa

Scegliendo Virgin Fibra è possibile accedere a una connessione illimitata per la casa senza vincoli e costi nascosti. Le opzioni sono due. La fibra da 1 Giga di velocità massima costa 24,49 euro al mese per 18 mesi e poi 29,49 euro al mese per sempre. Non ci sono vincoli di permanenza. In alternativa, c’è la fibra da 2,5 Giga che costa 29,49 euro al mese per sempre. Entrambe le offerte includono il modem Wi-Fi 6 gratis oltre all’attivazione di 19,99 euro una tantum.

Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere l’abbonamento Virgin Active con un costo di 10 euro in più al mese, per entrambe le offerte. Per accedere alle offerte di Virgin Fibra è sufficiente raggiungere il sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto, e verificare la copertura. Basta inserire il proprio indirizzo di attivazione per verificare la disponibilità della fibra e completare la sottoscrizione dell’offerta senza vincoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.