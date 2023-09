Virgin Fibra & Fitness: naviga e mantieniti in forma

Virgin Fibra & Fitness è la soluzione che combina la connessione in Fibra Ottica agli allenamenti da casa. Con questa combo, infatti, mantenersi in forma sarà un piacere e soprattutto semplice.

Il pacchetto oltre alla connessione senza limiti a casa offre 2500 corsi Virgin Active Revolution utili per fare esercizio direttamente da casa.

Il prodotto in questione ha un prezzo di partenza pari a 34,90 euro ogni mese con una velocità di 1 Gigabit al secondo.

Virgin Fibra & Fitness: i dettagli

Queste offerte sono disponibili anche nella versione solo Fibra rispettivamente a 10 euro in meno al mese. Il tutto anche in questo caso senza vincoli contrattuali.

I costi di attivazione ammontano a 19,99 euro per la versione da 1 Gigabit, mentre, la variante con una velocità maggiore ha un contributo iniziale di 30,99€. Stessa cosa per le versioni senza la parte Fitness.

La copertura di Virgin è resa grazie alla collaborazione coi partner tecnici Open Fiber e Fastweb che permettono di coprire la maggior parte dei comuni italiani.

Inoltre, con questo provider la disdetta non ha costi e puoi esercitarla in qualsiasi momento. Queste promozioni sono in scadenza a fine mese. Il prezzo inoltre è bloccato per sempre dove indicato.

