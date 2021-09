Settembre ormai è iniziato e dopo un'estate passata a rilassarsi è proprio arrivata l'ora di rimetterti in forma. Se la palestra non rientra nella tua comfort zone, perché non acquistare un favoloso abbonamento online? Con Virgin Active Revolution risolvi ogni problema, soprattutto perché l'acquisti su Amazon a soli 68,82€.

Sei interessato? Allora scopri a cosa ti fa accedere questa sottoscrizione.

Virgin Active Revolution: la palestra arriva a casa tua

Avere poco tempo da dedicare allo sport non è così raro, se andare in palestra ti è praticamente impossibile non devi rinunciare a rimetterti in forma. Il colosso dello sport, Virgin Active, viene in tuo soccorso proponendoti un abbonamento online di ben 6 mesi a un prezzo eccezionale.

La qualità è di casa così come l'indipendenza: se lo sottoscrivi potrai praticare lo sport che più ami in piena libertà… Nel salotto o in camera da letto, l'importante è che tu abbia un po' di spazio a disposizione!

In particolar modo è perfetto sia per uomini che donne visto e comprende al suo interno ben 7 categorie di allenamento. Per poter fare esercizio avrai a disposizione 2500 video on demand e 80 nuovi contenuti ogni settimana, venti di questi saranno sempre in diretta. Praticamente un Live Trainer ti mostrerà come fare gli esercizi in tutti i loro passaggi così da allenarti e farlo soprattutto bene, elemento indispensabile per avere risultati.

Per guardare le lezioni non dovrai che scaricare l'applicazione su smartphone e trasmetterla eventualmente sulla TV grazie alla compatibilità con Chromecast e AirPlay.

Cosa aspetti? Acquista subito l'abbonamento semestrale Virgin Active Revolution su Amazon a soli 68,82€. Ti bastano 11 euro al mese per rimetterti in sesto e ottenere i risultati che hai sempre sperato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

