Violazione dati: l'Italia è uno dei Paesi più colpiti, come puoi difenderti?

In tutto il mondo, ogni giorno, gli utenti sono vittime di violazione dati. Possono arrivare da malware, app infette sul Google Play Store, attacchi di phishing e chi ne ha più ne metta. Quando parliamo di queste pratiche non intendiamo solo istituzioni, ma veri e propri privati che subiscono il furto delle informazioni personali.

Una ricerca condotta dalla famosa azienda di cybersecurity Surfshark ha rivelato che l’Italia è tra i Paesi più colpiti di tutto il mondo. Si conta che, su un totale di 15.430.097.964 violazioni, l’Italia ne sia vittima per un totale di 247.549.049. Nella classifica si trova esattamente al 9° posto.

Al primo posto troviamo gli Stati Uniti d’America con 2.442.851.018 violazioni, segue poi la Russia di poco sotto con 2.244.703.517 e al terzo posto ecco la Cina che ha collezionato 1.021.568.253 di data breach. Nel rapporto pubblicato da Surfshark si legge:

Gli account americani e russi vengono violati molto più spesso che in altri Paesi. I casi in questi due Paesi rappresentano il 30,4 % delle violazioni totali a livello mondiale. Gli Stati Uniti detengono il maggior numero di account violati al mondo. Ciò costituisce il 15,8 % di tutti gli indirizzi e-mail violati a livello globale. Gli account di posta elettronica russi trapelati costituiscono il 14,5 % delle violazioni globali totali. La Russia ha il maggior numero di account violati ogni 100 abitanti. Statisticamente, l’indirizzo e-mail di ogni account russo è stato violato circa 15 volte. Questo numero è 7,8 volte superiore alla media globale (198 account violati ogni 100 persone).

Ma come puoi proteggerti da questi attacchi?

Violazione dati: l’Europa è in pericolo

Stando a quanto dichiarato dai ricercatori di Surfshark, gli utenti provenienti dall’Europa hanno una probabilità 3 volte maggiore di subire una violazione dati rispetto alla popolazione mondiale. Le informazioni che solitamente vengono rubate sono quelle contenute in account personali.

Inoltre, il dato che più colpisce è che solitamente gli account vengono violati più di una volta. In sostanza, un singolo indirizzo email subirebbe 3 violazioni. In media, ogni 100 persone vengono colpiti 198 account. Perché avviene questo?

Secondo i dati rivelati da Surfshark uno dei problemi è che “la maggior parte delle persone utilizza lo stesso indirizzo email per diversi account durante la registrazione online“. Un altro aspetto da non sottovalutare è che il 31% non contiene informazioni sul Paese di residenza, quindi i numeri sono molto più alti di quelli registrati, ad esempio, per l’Italia.

Proteggersi è fondamentale perché il Web è diventato una giungla.

