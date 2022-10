Se usi Vinted e Facebook fai attenzione alla truffa PayPal

Sono molti gli utenti che sfruttano applicazioni utili per la vendita o l’acquisto di oggetti usati, regali doppi o articoli che non piacciono. Dare nuova vita alle cose è molto interessante soprattutto perché ciò che non uso più io a qualcun altro potrebbe servire. Ecco il successo di Vinted e Facebook Marketplace.

Queste due app sono parecchio gettonate in questi ultimi anni. Tuttavia, se possono essere utilizzate in modo efficace per vendere qualcosa, occorre prestare attenzione perché sono territorio fertile di pericolose truffe. Spesso i truffatori sfruttano PayPal per rubarti l’oggetto in vendita, denaro e dati personali. E proprio in questi giorni si sta diffondendo un pericoloso raggiro.

Il “pagamento tramite PayPal” è una delle truffe particolari utilizzate come cavallo di battaglia da chi cerca vittime tra Vinted e Facebook Marketplace. L’esperto in sicurezza informatica Jean Jacques Latour, in merito a questo nuovo, ma anche vecchio, raggiro ha spiegato:

Questo non è un fenomeno nuovo, lo vediamo molto regolarmente. Molte persone vengono ingannate. Ultimamente abbiamo visto molte truffe su Vinted. Le donne sono le principali vittime. Specialmente su Facebook, i profili sono molto ben fatti e costruiti molto bene con una storia che creeremmo noi. I truffatori si scervellano per rendere tutto credibile! Ecco perché tutti possono essere ingannati.

Non ci sono strumenti adatti per difenderti da queste truffe se non la tua capacità di riconoscerle ed evitare di cadere nella trappola. Tuttavia, quando navighiamo online i nostri dati possono essere rubati da attori malevoli di questo tipo che ci prendono di mira su queste piattaforme e che spesso cercano di violare anche la nostra privacy.

Ecco perché è molto utile attivare una VPN come NordVPN. Grazie a questo provider la tua navigazione sarà completamente anonima e nessuno potrà rubare i tuoi dati personali, dettagli bancari e privacy. Sarai al sicuro.

Vinted e Facebook nel mirino di truffatori esperti

Vinted e Facebook Marketplace sono presi di mira da truffatori esperti che, realizzando profili falsi e ben costruiti, cercano nuove vittime tra gli utenti di queste due applicazioni. La tecnica è molto semplice, ma anche complessa da riconoscere.

Il truffatore contatta il venditore proponendogli l’acquisto del prodotto in vendita. Una volta stretto l’accordo invia un link tramite SMS o email da PayPal. Spesso però ciò avviene senza che il finto acquirente chieda le condizioni dell’oggetto o contratti il prezzo, come avverrebbe in una normale vendita.

Inviando tale link i truffatori cercano di raggirarti facendoti credere che il pagamento tramite il loro conto PayPal sia andato a buon fine. L’obiettivo è rubarti l’oggetto o alla peggio almeno i tuoi dati personali. Con questo non stiamo dicendo che PayPal sia un metodo di pagamento pericoloso, anzi è il contrario. Sono le nostre scelte a renderlo tale. Infatti, Latour ha spiegato:

Se non hai un conto PayPal meglio passare direttamente attraverso la piattaforma (come Vinted ad esempio) per essere pagato. Se, invece, hai un conto Paypal, passa direttamente attraverso di esso per verificare che i fondi siano stati versati. Se non ricevi nulla, potrebbe trattarsi di una truffa.

Anche i nostri dati personali sono tanto preziosi come gli oggetti che vendiamo su Vinted e Facebook. Il caso TikTok insegna molto su questo. Ecco perché ti consigliamo di installare su tutti i tuoi dispositivi connessi a internet NordVPN. Questa VPN ti rende completamente invisibile e ti protegge da tracker e curiosi del Web.

