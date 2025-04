Vinci uno charm Pandora: nuovo concorso per festeggiare i 25 anni

Pandora festeggia il suo 25° anniversario con un’iniziativa unica, pensata per premiare la creatività dei suoi fan più affezionati. Nasce così il concorso “25 Anni di Storie: Concorso Artistico su Facebook”, che invita gli utenti a condividere una propria esperienza rispondendo a una semplice domanda. Questa settimana, in palio, ci sono cinque charm Cornino Portafortuna Turchese. Ecco come partecipare!

Vinci uno charm Pandora: ecco come fare

Partecipare è semplice e gratuito: basta collegarsi alla pagina Facebook ufficiale di Pandora Italia, cercare il post dedicato all’iniziativa e lasciare un commento che risponda al tema proposto. I partecipanti devono raccontare la propria storia, senza limiti di parole, lasciando spazio alla propria ispirazione.

Il concorso è attivo dal 20 marzo al 24 aprile, con diverse sessioni di “gioco” per le quali verranno scelti – di volta in volta – cinque vincitori. Il tema di questa settimana è “Qual è la vostra più grande fortuna?”. Gli autori dei cinque commenti più belli saranno premiati da Pandora con un prezioso charm pendente Cornino Portafortuna Turchese, completamente gratuito.

Hai tempo fino alle 12 di giovedì 10 aprile per partecipare a questa sessione di concorso. Tutte le storie più belle verranno selezionate e poi pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale di Pandora.