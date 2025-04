Vinci codici sconto e buoni spesa Eurospin: è il nuovo concorso GRATUITO di Pasqua

Eurospin lancia un’iniziativa in occasione delle imminenti festività pasquali: si tratta di “EuroSpin & Win – Gira la ruota di Pasqua”, un concorso gratuito aperto a tutti che offre la possibilità di vincere premi ogni giorno fino al 22 aprile. Niente scontrini, niente acquisti: solo un clic e un pizzico di fortuna.

Come partecipare al concorso gratuito Eurospin

Partecipare è facilissimo: accedi al sito di Eurospin dalle 7 alle 23, registrati inserendo i tuoi dati e clicca su “Gioca e scopri se hai vinto”. Ogni partecipazione ti dà l’occasione di vincere uno dei 150 premi in modalità Instant Win.

Nello specifico, i premi giornalieri consistono in:

Codice sconto da 50 euro Eurospin , utilizzabile in un’unica soluzione su onlinestore.eurospin.it entro il 31 agosto 2025;

, utilizzabile in un’unica soluzione su onlinestore.eurospin.it entro il 31 agosto 2025; Consegna gratuita della spesa, del valore indicativo di 5,99 euro, valida solo con il codice sconto vinto.

Anche se non vinci subito, non scoraggiarti: la tua partecipazione verrà inserita automaticamente nell’estrazione finale, prevista entro il 31 maggio 2025. In palio ci sono 3 buoni spesa da 100 euro, spendibili in qualsiasi punto vendita Eurospin, su una vasta gamma di prodotti, alimentari e non.

Ogni partecipante può registrarsi una sola volta e giocare una volta al giorno, fino alla fine dell’iniziativa. È importante ricordare che il concorso non prevede la creazione di un account: sarà necessario compilare il modulo a ogni partecipazione. Inoltre, ogni utente può aggiudicarsi un solo premio per categoria. Ricorda: hai tempo fino al 22 aprile!