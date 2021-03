Sei in cerca di uno smartwatch ricco di funzioni? Il modello di Vigorun è oggi in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il codice sconto esclusivo fa scendere il suo prezzo di listino di ben 16,00€ rendendo questo wearable un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Vigorun: lo smartwatch dalle mille e una funzione

Con un design sportivo e adatto soprattutto ai polsi maschili, lo smartwatch firmato Vigorun si presenta robusto e solido. Reso ancora più accattivante dalla sua colorazione nera, questo wearable offre un buon numero di funzioni.

Il display touchscreen da 1,3 pollici offre una visuale ampia. Grazie alla sua forma rotonda è capace di mostrare un esiguo numero d’informazioni. I tre livelli di luminosità consentono d avere una buona visuale a qualunque ora del giorno, anche in ambienti difficili.

La sua resistenza all’acqua e ai liquidi fino a 5 ATM lo rendono perfetto sia per un utilizzo quotidiano che mirato al fitness.

Le modalità di sport integrate ammontano a 12 e tra queste sono presenti corsa, yoga ed escursioni. Grazie ai suoi sensori, Vigorun è capace di monitorare l’andatura, le calorie bruciate, i passi compiuti e analisi mirate al miglioramento della performance.

Dotato di un cardiofrequenzimetro, il wearable monitora continuamente il battito cardiaco e manda segnali di allarme in caso di anomalie.

Tra le features spiccano i quadranti personalizzabili che rendono questo dispositivo ancora più accattivante. Da non sottovalutare, infine, la durata della batteria che vanta fino a 15 giorni di autonomia.

Puoi acquistare lo smartwatch Vigorun su Amazon a soli 29,99€. Una volta aggiunto il prodotto al carrello, ricordati d’inserire il codice 3USQIOS6 per sbloccare il prezzo esclusivo.

Ordinalo e ricevilo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch