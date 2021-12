Videogioco doppio in regalo? La soluzione è eBay

Il periodo che avvicina al Natale è sempre ricco di regali fatti e ricevuti. Purtroppo però non sempre le aspettative vengono ricompensate all'apertura del pacco. Spesso infatti la situazione di imbarazzo nasce quando ci si trova di fronte a un regalo doppio, un prodotto che si ha già. Quest'anno però tutto non sarà più come prima e non dovrete preoccuparvi di questa spiacevole situazione. Grazie a eBay potrete infatti donare nuova vita a un oggetto che non utilizzate più o a un regalo doppio. Ad esempio, quante volte avete ricevuto un videogioco che magari avevate comprato qualche giorno prima in occasione dei forti sconti?

Scopriamo insieme questa incredibile campagna realizzata da eBay che vi permetterà di dare nuova vita a ciò che non utilizzate o non utilizzereste mai. Inoltre, quest'anno c'è anche un'incredibile e vantaggiosa novità che vi renderà davvero felici. Ecco tutti i dettagli che servono per iniziare a guadagnare dai regali.

Con eBay doni nuova vita a un regalo doppio

Immaginate di ricevere in regalo FIFA 22, il videogioco che tanto desideravate! Peccato però che qualche giorno prima lo avevate acquistato proprio su eBay grazie alla fantastica promozione che scontava il prezzo in maniera esagerata. Cosa fare ora con quel doppione? La soluzione è REGIFTING.

REGIFTING è la campagna di eBay che non solo libererà spazio in casa, ma vi permetterà di sviluppare un'economia circolare dando una seconda vita ai prodotti. In pratica dal 23 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 qualsiasi utente privato potrà mettere in vendita i prodotti che non usa più, siano essi un doppio videogioco regalato in occasione del Natale, o uno smartphone che non utilizzerebbe mai o una vecchia console perché ora ha il modello più recente.

Nuove tariffe, nuova commissione

La cosa ancora più interessante è che dal 23 dicembre 2021 cambieranno anche le tariffe che eBay applica come commissione alle vendite. Infatti, se solitamente si parlava dell'11,5% ora invece si tratta del 5% per tutti i venditori non professionali. Un incredibile vantaggio che vi permetterà di guadagnare da ciò che non utilizzereste più e che sarebbe lì in casa a prendere solo polvere.

In pratica vendendo un videogioco come FIFA 22 a 50 euro, la commissione sarebbe di 2,85 euro, ovvero il 5% di commissione sul valore finale (+ 0,35 euro per ogni ordine). Prima invece sarebbe stata di 6,10 euro, ovvero l'11,5% di commissione sul valore finale (+ 0,35 euro per ogni ordine).

Inoltre, creare l'inserzione su eBay è completamente gratuito e la commissione del 5%, non più dell'11,5%, si paga solamente in caso l'oggetto venga effettivamente venduto. Quindi un ulteriore vantaggio.

eBay REGIFTING: un vero successo

Non si possono avere dubbi sulla bontà di questa iniziativa. I dati della scorsa campagna parlano chiaro. REGIFTING di eBay è un vero successo e ha aumentato in modo sostanziale le vendite di determinati prodotti che sono tra quelli più gettonati tra i regali di Natale. Ecco i dati ufficiale registrati tra il 2020 e il 2021:

86% in più di console vendute;

24% in più di videogiochi venduti;

47% in più di notebook venduti;

19% in più di smartphone e cellulari venduti.

In conclusione, se hai ricevuto un regalo doppio o se hai un prodotto che ormai non usi più e prenderà solo polvere, ricorda: piacerà sicuramente a qualcun altro. Questo ci spingerà a sfruttare al meglio la campagna REGIFTING di eBay. Così non solo guadagneremo qualcosa, ma faremo bene anche all'ambiente donando una seconda vita altrimenti impossibile agli oggetti.