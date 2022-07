Videogiochi e NFT: annunciata la prima console ufficiale

Si chiama Polium One ed è la prima console per videogiochi NFT. È stata annunciata dalla omonima società e, stando alla descrizione fornita dall’azienda, sarà in grado di eseguire titoli basati su blockchain diverse.

Il lancio della console è previsto nel terzo trimestre del 2024: l’acquisto sarà riservato ai giocatori che acquistano un Polium Pass, un NFT su rete Ethereum di cui verranno prodotti soltanto 10.000 esemplari.

Il controller dei Polium One, che ricorda vagamente un Dualshock 4, includerà uno scanner di impronte digitali per la sicurezza e un pulsante “portafoglio” per offrire ai giocatori un rapido accesso al portfolio multi-chan della console progettato per trading, scambio, staking e ricezione di criptovalute.

Polium One: videogiochi e NFT in una console, rivoluzione e pioggia di critiche

Polium ha sottolineato che soltanto quattro persone stanno lavorando sull’hardware della macchina, che sarà comunque capace di riprodurre giochi ad alte prestazioni: si parla di 8K HDR, 120 FPS e ray tracing.

Le critiche da parte degli appassionati non sono tardate ad arrivare: tra chi si definisce ancora poco convinto dei giochi blockchain e chi punta il dito contro il logo, che ricorda moltissimo quello di Nintendo GameCube.

Il primo prototipo funzionante dovrebbe essere pronto a novembre: l’obiettivo è mostrarlo in diretta su YouTube e di far vedere il tutto a un influencer di fiducia. Il tutto per dimostrare che la console è effettivamente in grado di eseguire giochi su blockchain diverse e costruiti con linguaggi di programmazione differenti.

Per quanto riguarda i giochi che potremo vedere effettivamente su Polium One è ancora presto: l’azienda sostiene che presto saranno fatti alcuni annunci e sono in corso dei colloqui con sviluppatori di videogiochi NFT.

