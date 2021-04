Un videocitofono smart, che ti permette di sapere sempre chi c’è alla porta. Puoi collegarlo in WiFi e gestirlo da smartphone: con gli sconti Amazon del momento, risparmi il 60% (codice sconto “MPR4JF9T”) e lo porti a casa a 27,99€. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratis.

Videocitofono smart in super sconto su Amazon

Bello esteticamente, si tratta di un dispositivo tech estremamente utile, soprattutto se abiti in una casa indipendente. Grazie alla connettività WiFi 2,4 Ghz, puoi godere di copertura a lungo raggio anche se il cancello è discretamente distante.

Il device è in grado di effettuare riprese in alta definizione e non manca la visione notturna. Il sensore ultra grandangolare, ti permette di avere una chiare visuale di chi c’è alla porta e ci sono anche il sensore di movimento, un microfono e uno speaker audio: in questo modo, potrai interagire con chi c’è al citofono, senza problemi.

Come anticipato, funzionando attraverso batterie, non avrai alcun vincolo di cavi e potrai posizionare il dispositivo ovunque. Per approfittare il super sconto Amazon del 60%, devi solo mettere il videocitofono WiFi nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “MPR4JF9T”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Non perdere le migliori offerte Amazon: ogni giorno, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone