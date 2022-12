Videocitofono SMART a prezzo assurdo su Amazon: bastano 19€ (-50%)

Questo spettacolare videocitofono smart è in sconto a prezzo piccolissimo su Amazon adesso. Un prodotto utilissimo, che ti permetterà di avere sempre tutto sotto controllo. Grazie al sensore fotografico integrato, vedi direttamente su smartphone chi c’è alla porta (o al portone) e non solo. Infatti, puoi anche interagire utilizzando la voce, sfruttando speaker e microfono integrati.

Approfittando dello sconto del 50%, puoi portarlo a casa a 19,99€ appena. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto bel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “AQFUQU73”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Il videocitofono smart è in gran sconto su Amazon

Un prodotto super facile da usare, ma anche da installare. Infatti, grazie alla presenza di batteria integrata ricaricabile, puoi facilmente posizionare il tuo dispositivo dove preferisci, naturalmente all’esterno. In casa potrai posizionare invece uno speciale Chime, che suonerà in tempo reale ogni volta che qualcun suona alla porta.

Sullo smartphone potrai ricevere invece una notifica. Tramite applicazione per smartphone avrai modo di controllare in tempo reale le immagini di chi c’è alla porta e non solo. Come anticipato, grazie alla presenza di speaker e microfono, potrai interagire utilizzando la voce.

Il momento di fare un eccezionale affare su Amazon è adesso. Risparmia il 50% e prendi adesso questo spettacolare videocitofono smart a 19€ circa appena. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “AQFUQU73”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.