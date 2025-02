Se ti arriva una videochiamata su WhatsApp dalla tua banca è una truffa

In questi giorni una nuova minaccia sta mettendo in pericolo tutti i correntisti, italiani ed europei. Gli esperti segnalano di una videochiamata WhatsApp che sembra provenire dalla propria banca, ma che in realtà è una pericolosa e insidiosa truffa. L’obiettivo è sfruttare la funzione di condivisione dello schermo dell’app per rubare le credenziali bancarie della vittima.

Tutto ha inizio con un classico SMS che sembra essere stato inviato dalla banca. Infatti, i criminali sfruttano la tecnologia dello spoofing per clonare i contatti ufficiali degli istituti di credito. Il destinatario si trova di fronte a una comunicazione che lo avverte di problemi collegati al suo conto corrente personale o aziendale, come accessi sconosciuti o addebiti sospetti.

Nel testo si legge che un operatore della banca contatterà con urgenza il cliente tramite videochiamata WhatsApp con l’obiettivo di risolvere la situazione, ma si tratta di una truffa. Infatti, una volta avviata la videocall con il fantomatico tecnico, la vittima dovrà condividere lo schermo mostrando così al truffatore le sue credenziali di accesso e altre informazioni sensibili.

Uno degli aspetti più singolari di questa nuova truffa che sfrutta WhatsApp per far credere in un’assistenza da parte della banca è che ora i criminali non utilizzano più link di phishing, applicazioni pericolose per iPhone e Android.

Come difenderti dalla nuova truffa che si finge la tua banca su WhatsApp

Cosa devi fare per difenderti dalla nuova truffa che si sviluppa da un SMS che sembra inviato dalla banca e si conclude con una videochiamata su WhatsApp? Una delle prime cose è riconoscere quando ci si trova davanti a una truffa bancaria. Il fatto che il contatto dal quale è stato inviato il messaggio è identico a quello della banca non conferma sia stato ufficialmente inviato dall’istituto di credito stesso.

Tramite la tecnica dello spoofing i criminali riescono a realizzare truffe telefoniche clonando il numero di banca, questura e altro. Quindi è necessario sempre chiedere spiegazioni e conferma alla propria banca contattando il servizio clienti direttamente dai canali ufficiali.

Infine, è bene ricordare che se la tua banca vuole contattarti tramite videochiamata WhatsApp si tratta di una truffa. Infatti, nessun istituto di credito ti contatterà tramite questo canale per risolvere problemi legati al tuo conto corrente e nemmeno ti chiederà di condividere lo schermo mentre accedi alla tua Home Banking.