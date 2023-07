Videocamera WiFi per interni: scopri come averla a soli 23€

La sicurezza prima di tutto. Ecco perché oggi è importantissimo proteggere la propria casa e quindi la propria famiglia da pericolose minacce. Sarai felice di sapere che non servono centinaia di euro per fare questo. Oggi ti bastano meno di 30 euro. Infatti, su eBay ti sta aspettando una Videocamera WiFi per interni davvero speciale. Acquista Imou 360° a soli 22,94 euro, invece di 26,99 euro.

Per ottenere questo prezzo così vantaggioso devi inserire il Codice PIT10PERTE2023 nell’apposita sezione “Coupon” in carrello prima del check out. Così ottieni un extra sconto di 2,55 euro oltre al 6% di sconto immediato. Niente male vero? Allora sbrigati perché sta andando a ruba visto che la consegna gratuita con spedizione rapida è inclusa nell’offerta.

Videocamera WiFi Imou 360°: tutto per la tua sicurezza

Proteggi ogni stanza della tua casa grazie alla Videocamera WiFi Imou 360°. Grazie alla sua totale copertura, da remoto sei in grado di vedere cosa sta succedendo in ogni angolo, direzionando l’obiettivo ove preferisci dall’alto verso il basso a 85° e in laterale a 360°. Inoltre, grazie al monitoraggio intelligente, vieni subito avvisato in caso di violazione. Dotata di allarme sonoro, può allontanare l’intruso mentre ti avvisa e registra le immagini archiviandole su cloud o MicroSD.

Inoltre, tramite la funzione tracciamento, segue la persona che si è introdotta nella stanza riprendendo ogni suo movimento. L’audio è bidirezionale e ti permette di comunicare con chi si trova vicino alla telecamera. La visione notturna, invece, garantisce riprese perfette anche in condizioni di poca luce o in totale assenza. Puoi gestire tutto anche tramite Alexa. Non perdere tempo, la disponibilità è limitata. Acquistala ora a soli 22,94 euro, invece di 26,99 euro, grazie al Codice PIT10PERTE2023.

