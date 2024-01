Videocamera di sorveglianza a un PREZZO RIDICOLO, solo 29€

Spesso i tuoi figli o i tuoi genitori anziani stanno a casa da soli, forse anche la sera tardi? Allora fai diventare la tua casa più sicura con una piccolissima spesa. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa videocamera di sorveglianza a soli 29,99 euro, invece che 47,99 euro.

Con questa telecamera di sicurezza potrai stare tranquillo, anche se esci di casa sarà tutto sotto controllo. Ha una visione perfetta sia di giorno che di notte. Un sensore che rileva il movimento e fa scattare un allarme e una notifica. E poi oggi, con lo sconto del 38%, hai un notevole risparmio.

Videocamera di sorveglianza spettacolare a pochissimo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo è incredibile. Come ti dicevo ha una visione perfetta, con risoluzione in 2K anche di notte, e la installi semplicemente. Infatti non ha bisogno di collegamenti via cavo ma basta connetterla con la rete WiFi di casa e il gioco è fatto.

Se la telecamera rileva il movimento ti invia subito una notifica che puoi visualizzare sul tuo dispositivo associato. Ha una batteria ricaricabile che dura dalle 5 alle 8 settimane ed è impermeabile con certificazione IP65. Inoltre ha un audio bidirezionale che ti perfette di parlare con le persone che sono nelle vicinanze.

Insomma questa è un’occasione più unica che rara e devi fare veloce. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua videocamera di sorveglianza a soli 29,99 euro, invece che 47,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.