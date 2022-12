Videocamera invisibile SMART a prezzo SHOCK: bastano 12€ su Amazon

Questa videocamera invisibile, dal cuore smart, è perfetta per salvaguardare la sicurezza domestica. Infatti, complice il funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile, è così compatta che puoi posizionarla ovunque. Diventerà impossibile da trovare mentre proteggerà la tua abitazione. Sensore FHD per immagini in alta qualità, visione notturna e rilevamento dei movimenti: tutto quello che occorre per avere il massimo della sicurezza.

Collegala in WiFi a Internet per poterla gestire tramite smartphone, controllando in tempo reale le immagini riprese. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale fare su Amazon e portala adesso a casa a 12€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZMCOZGNH”. Disponibilità in promozione super limitata.

Una videocamera invisibile pazzesca a prezzo ridicolo

Non potrebbe essere più versatile. Infatti, è pensata per garantirti massima libertà di utilizzo. Posizionala dove preferisci sfruttando il supporto in dotazione oppure semplicemente il magnete integrato sul posteriore del dispositivo. Lascialo sempre collegato alla corrente elettrica oppure sfrutta la batteria ricaricabile integrata.

Ancora, guarda le immagini tramite applicazione per smartphone o registrale su memoria esterna, grazie alla presenza di slot per microSD (memoria non inclusa, da acquistare a parte).

Il rilevamento dei movimenti e la visione notturna, e la possibilità di nasconderla facilmente, rendono questa videocamera invisibile smart il prodotto perfetto. Non perdere l’occasione di portarla a casa a 12€ circa appena da Amazon: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZMCOZGNH”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità in promozione è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.