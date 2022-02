Videocamera esterni 6 in 1 a 29€: possibile ERRORE di prezzo Amazon

Questa videocamera da esterni 6 in 1 è un ottimo alleato per la tua sicurezza. Super semplice da usare e versatile, per un possibile errore di prezzo puoi prenderla a 29€ circa appena. Completa rapidamente l'ordine per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Videocamera esterni 6 in 1: a questo prezzo è un regalo

Un prodotto per la sicurezza domestica che non potrebbe essere più completo. Perché l'ho definito un 6 in 1? Semplice:

visione diurna e notturna in FHD: non solo questo gioiellino riprende perfettamente con buona luce, ci riesce anche al buio; microfono e speaker integrati per audio bidirezionale: ascolta quello che succede nei paraggi del dispositivo e interagisci, mandando messaggi vocali direttamente dal tuo smartphone; rilevamento dei movimenti: funziona fondamentale per sapere se qualcuno si muove nei pressi del sistema di sicurezza; ricevi subito una notifica sullo smartphone; doppio sistema di salvataggio di foto e video: meglio in cloud oppure su una microSD? Sono supportate entrambe; compatibilità con gli smart speaker Alexa: puoi vedere sullo schermo quello che riprende la camera; presenza della certificazione IP65: non teme polvere e pioggia, proprio come un buon prodotto da esterni dovrebbe essere.

Come vedi, questa videocamera da esterni 6 in 1 non potrebbe essere più completa. In un attimo, la configuri sfruttando la rete WiFi e l'applicazione per smartphone e sei pronto a mettere in sicurezza la porta di casa, il balcone, la veranda, il garage, il portico: ovunque sia richiesto un sistema come questo.

A questo prezzo, è un'occasione assurda. Per il frutto di un possibile errore di prezzo Amazon, la porti a casa a 29€ circa appena: completa l'ordine al volo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Scorte, per ovvi motivi, limitatissime: sono certa che finirà molto presto.