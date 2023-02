Videocamera e pannello solare a 39€: sicurezza 100% wireless, sconto del 60%

Non una normale videocamera di sicurezza, ma un kit completo di pannello solare. Grazie a questo, potrai installarla ovunque arrivi una connessione wireless WiFi. Non servono cavi elettrici: la batteria integrata sarà ricaricata direttamente dall’energia elettrica prodotta (ovviamente gratis) dal sole. Un set che normalmente è parecchio più costoso, ma che ora puoi portare a casa da Amazon a prezzo sensazionale: spunta subito il coupon in pagina – se ancora attivo – e prendila a 39,99€ appena invece di 99,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata.

Un prodotto spettacolare, che puoi montare praticamente ovunque. Devi solo sincerarti che arrivi una buona copertura di rete WiFi. Sarà grazie a lei che potrai collegare il tuo sistema di sicurezza a Internet e vedere in tempo reale cosa accade, utilizzando la specifica applicazione per smartphone.

Non servono fili di corrente elettrica, la batteria integrata verrà ricaricata durante il giorno grazie all’energia elettrica prodotta a partire dal sole. Ci penserà il pannello solare a catturare i raggi solari.

Ottima risoluzione del sensore fotografico, faretti LED d’emergenza che si accendono al movimento, rilevazione dei movimenti, visione notturna e audio bidirezionale. A questa videocamera di sicurezza manca niente.

Non perdere l’occasione di prenderla a prezzo bassissimo da Amazon adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela a 39,99€ soltanto. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.