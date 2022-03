Videocamera di sicurezza ad risoluzione a prezzo REGALATO su Amazon

Blink Mini è una tra le migliori videocamera di sicurezza per interni disponibili sul mercato, quest'oggi acquistabile in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare per nessuna ragione al mondo.

Nonostante il prezzo incredibilmente a buon mercato, infatti, la videocamera di sicurezza dispone di tutte le caratteristiche essenziali per darti la certezza di riprendere immagini ad alta risoluzione.

La videocamera di sicurezza Blink Mini è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Ti bastano appena 27€ per installare in casa un sistema di videosorveglianza di alto livello: una volta collegato il cavo di alimentazione alla presa della corrente, la videocamera inizia a riprendere immagini e video ad altissima risoluzione di giorno e di notte. Proprio così: nonostante il prezzo economico, Blink Mini ti offre la possibilità di controllare una zona della casa (o dell'ufficio) anche al buio. Ma c'è di più: l'audio bidirezionale ti permette di ascoltare e parlare con le persone in casa anche da remoto.

I filmati registrati possono essere salvati sul cloud utilizzando lo spazio a disposizione oppure localmente, magari su un'unità USB come una chiavetta o un hard disk esterno, per guardarli comodamente dal computer di casa. Trattandosi di un'azienda direttamente legata ad Amazon, la videocamera di sorveglianza ti offre anche pieno supporto ad Alexa: l'assistente digitale di Amazon è a tua disposizione per attivare la funzione Live View, attivare/disattivare il sistema con la tua voce o per guardare i video registrai.

Dotata di rilevamento automatico di movimento, la videocamera ti invia immediatamente una notifica sul telefono (supporta gli smartphone Apple e Android) non appena inquadra una persona con il sensore ad alta risoluzione. Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link per ricevere la videocamera di sicurezza in appena 1 giorno e senza costi di spedizione: la monti e configuri in pochissimi minuti.