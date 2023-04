Videocamera con pannello solare a 39€: SICUREZZA 100% wireless, prezzo SHOCK

Questa non è la solita videocamera di sicurezza da esterni. Questo particolare modello elimina tutte le difficoltà di installazione legate alla necessità di trovare una fonte energetica per il dispositivo. Infatti, non solo integra una super batteria ricaricabile da 5200 mAh, ma arriva anche con in dotazione un ottimo pannello solare, che si occuperà in autonomia della ricarica della stessa.

A conti fatti, di giorno il dispositivo verrà ricaricato grazie alla luce del sole: non servirà mai scollegare la camera, per metterla in carica collegata alla presa di corrente. Un vantaggio non da poco, considerando che all’esterno può capitare di non avere punti coperti dall’energia elettrica. Con questa soluzione, potrai fare tutto in autonomia: sarà necessaria solo la presenza di una rete Internet Wi-Fi, che copra l’area dove vuoi installare il tuo kit di sicurezza.

Complice è un golosissimo sconto Amazon a tempo limitato, puoi portare tutto a casa a 39,99€ appena invece di 79,99€. Spunta subito il coupon in pagina, se l’offerta non è già finita, e completa l’ordine al volo. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Videocamera con pannello solare: sicurezza wireless in promo su Amazon

Compatta, facile da installare e completa. Questa soluzione ti permetterà di vedere in tempo reale le immagini riprese dal dispositivo direttamente all’interno dell’applicazione per smartphone. Massima qualità anche di notte, grazie alla doppia luce LED ad alta intensità luminosa integrata direttamente sotto il sensore. Il rilevamento dei movimenti funziona in modo impeccabile, ricevi una notifica sullo smartphone quando ne viene rilevato uno e non solo: se è buio, la luce integrata si accenderà in automatico. Proprio grazie a questa caratteristica, avrai immagini nitide e a colori anche di notte.

Non manca neanche l’audio bidirezionale, che ti consentirà di interagire con eventuali persone riprese dalla camera semplicemente ascoltando quello che dicono oppure inviando messaggi vocali dal tuo dispositivo. Insomma, puoi tenere tutto assolutamente sotto controllo anche mentre non sei in casa.

Perfetta per il giardino, il balcone – e altre situazioni in cui è complicato avere corrente elettrica disposizione – questa videocamera con pannello solare è un prodotto di qualità, che a questo prezzo risulta imperdibile. Attiva subito il coupon in pagina su Amazon per prendere il set a 39€ circa soltanto con spedizioni veloci e gratuite, offerte dei servizi prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapido per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.