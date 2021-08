Un'eccezionale videocamera compatta, con tanto di visione notturna, adesso la prendi in gran sconto su Amazon a 6,50€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Lo sconto è del 42%, ma l'offerta è a tempo.

Videocamera in gran sconto su Amazon

Un gioiellino con batteria integrata e dimensioni così compatte che ti permetterà di usarla in tantissimi modi. Infatti, grazie ai diversi supporti in dotazione potrai decidere se usarla come camera di sicurezza oppure come una vera e propria action cam.

Devi solo inserire una microSD (una memoria esterna) e sei pronto a realizzare delle super riprese in alta definizione. Inoltre, come anticipato in apertura, la presenza della visione notturna ad infrarossi ti consentirà di vedere in modo perfetto anche in caso di illuminazione estremamente ridotta.

Questo, unitamente al sensore di movimento integrato, ti permetterà di renderla perfetta per tenere sotto controlla la tua casa (oppure l'ufficio) quando non ci sei. Non temere per l'autonomia energetica: basterà tenere la videocamera collegata a una fonte di corrente attraverso l'ingresso microUSB.

Insomma, un unico dispositivo, tantissimi utilizzi. La cosa più assurda è adesso questo gioiellino lo prendi a 6,50€ appena da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii però molto rapido: lo sconto farà esaurire le scorte molto rapidamente.



