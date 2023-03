Videocamera 2K con faro e pannello solare: 100% wireless, prezzo SHOCK (39€)

Una videocamera di sicurezza ben diversa dagli altri modelli. Un prodotto particolarissimo, con risoluzione del sensore 2K, per due ragioni. La prima è insita nella batteria integrata ricaricabile, che praticamente non sarà mai scarica. Il motivo? Semplice: il dispositivo arriva insieme a un pratico pannello solare, che basterà posizionare rivolto verso il sole e collegare al dispositivo: durante il giorno, la batterà sarà ricaricata. Ancora, il device integra un potente faro a LED, che si accenderà al rilevamento dei movimenti: avrai sempre tutto sotto controllo.

Complice un golosissimo sconto a tempo limitato, su Amazon puoi fare uno spettacolare affare e portare a casa il kit a 39,99€ appena. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Incredibilmente semplice da installare. Essendo completamente wireless, non c’è alcun vincolo di cavi: potrai posizionarla ovunque arrivi la tua rete WiFi. Fondamentalmente, avrai bisogno unicamente di lei per permettere al sistema di funzionare. La batteria ricaricabile, e il pannello solare, si occuperanno di mantenere in pieno funzionamento il dispositivo.

La risoluzione del sensore fotografica è pazzesca: ben 2K per godere di immagini nitide e ben definite in qualsiasi contesto. Potrai vedere bene anche al buio, complice la presenza del faro e anche della visione notturna.

La completa gestione del dispositivo avviene tramite smartphone, sul quale dovrai semplicemente installare l’apposita applicazione. Riceverai una notifica in caso di movimento, ma non solo. Potrai infatti guardare le immagini in tempo reale e anche interagire con la voce: c’è il supporto all’audio bidirezionale.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, con questa videocamera di sicurezza 100% wireless, che puoi installare praticamente ovunque desideri. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela. La prendi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.