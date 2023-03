Vianova, nuovi dealer cercasi tra le aziende italiane del mondo ICT

Unified Communication, ossia un tassello centrale per le aziende che vogliono essere all’altezza delle aspettative del mercato. Sotto questo nome rientrano tutte quelle tecnologie che consentono di comunicare in azienda in modo efficiente, riorganizzando facilmente le linee e razionalizzando le spese. La transizione digitale costringerà in pochi anni ogni singola azienda a ripensare questo aspetto della propria attività e per molte sarà necessario ricostruire parte delle proprie reti, delle proprie soluzioni di telefonia, dei propri centralini. serviranno, a quel punto, riferimenti affidabili a cui rivolgersi per fare in modo che questo passaggio avvenga nel modo più efficace e conveniente possibile.

Vianova e Kalliope, aziende protagoniste dello sviluppo di soluzioni di Unified Communication, organizzano per il mese di aprile un ampio road show in tutta Italia proprio per cercare nuovi dealer da affiancare alla propria rete di professionisti. Vianova, da parte sua, è l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese conosciuto per la qualità dei servizi e per l’attenzione ai Clienti. Kalliope, per contro, dispone di una complementare piattaforma che utilizza centralini in cloud e soluzioni UCC evolute per ottimizzare i processi di comunicazione.

Il road show ha una finalità precisa: spiegare le opportunità che accompagnano questo tipo di attività e cercare nuovi partner che possano fungere da riferimenti territoriali, con i quali mettere a fattor comune soluzioni, clienti e assistenza. Per i nuovi dealer si tratta di una grande opportunità per far crescere il proprio business; per Vianova e Kalliope è questa la via maestra per ampliare il perimetro del proprio network e portare così le soluzioni dei due gruppi presso un numero crescente di aziende.

Sono cinque le tappe previste:

Pisa – 12 aprile

Milano – 13 aprile

Bologna – 18 aprile

Roma – 19 aprile

Napoli – 20 aprile

Essendo i posti limitati, le aziende ICT interessate possono prenotare immediatamente la propria presenza e dare così un’opportunità nuova di crescita alla propria impresa.

La Unifed Communication, del resto, non è soltanto un obiettivo: è una tappa obbligata in un percorso evolutivo che dovrà percorrere qualsiasi azienda che nutra ambizioni per il futuro. I dati parlano chiaro a proposito del futuro prossimo del comparto:

il 50% degli acquisti di tecnologie digitali vengono effettuati tramite operatori di telecomunicazioni

degli di vengono effettuati tramite di il settore UCaaS crescerà del 16% all’anno da qui al 2026

all’anno da qui al 2026 l’ integrazione dei servizi Mobile con soluzioni UCC viene considerata cruciale dal 75% delle imprese

dei servizi Mobile con viene considerata cruciale dal delle imprese nel corso del 2022 il mercato della telefonia in Cloud in Europa è cresciuto dell’87% raggiungendo un valore complessivo di 7 miliardi

Nuove opportunità

Nuovi spazi, insomma, vanno aprendosi: le aziende italiane attive nel settore ICT che intravedono questo potenziale hanno in Vianova e Kalliope due partner affidabili e di reputazione riconosciuta con i quali costruire un rapporto win-win. Il road show consentirà di conoscere il progetto dedicato ai dealer, potendo così toccare con mano il significato di una proposta che comprende:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

supporto di un Area Manager specializzato

assistenza tecnica in tempo reale durante interventi in sede e installazioni

formazione tecnica e commerciale

Si parte da Pisa, il 12 aprile, e si termina a Napoli il 20 aprile. Ogni tappa sarà un’occasione nuova per calare la proposta su diversi territori e individuare così i partner ideali con i quali costruire le basi per nuovi servizi di comunicazione per le aziende. I posti sono limitati, iscriviti su questa pagina.

