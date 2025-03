Viaggia a bordo delle Frecce Trenitalia con un extra sconto del 20% con questo codice

Non avrai più motivi per non preferire il treno. Trenitalia lancia una promozione imperdibile: fino alle 19 di lunedì 3 marzo, è possibile ottenere un extra sconto del 20% sulle tariffe Super Economy e FrecciaDAYS grazie al codice GITA25. L’iniziativa ti consente di viaggiare a prezzi ridotti sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, per partenze comprese tra il 14 marzo e il 31 maggio.

Ricevi subito il tuo sconto: ecco come fare

Per usufruire della promozione, è sufficiente selezionare il proprio viaggio e scegliere l’offerta Super Economy o FrecciaDAYS. Successivamente, bisogna inserire il codice GITA25 per ogni passeggero (attenzione alle maiuscole) e cliccare su “Verifica”: lo sconto verrà applicato automaticamente. Per rendere i biglietti rimborsabili, è possibile aggiungere l’opzione tiRimborso con soli 2 euro.

L’offerta è valida per acquisti effettuati su tutti i canali di vendita Trenitalia, compresi il sito ufficiale, l’App Trenitalia e le agenzie di viaggio abilitate. Il numero di posti disponibili, tuttavia, è limitato e variabile in base al treno, alla classe/servizio e al giorno. Per viaggi composti da più treni, lo sconto si applica sul treno con l’importo superiore. Nei viaggi di andata e ritorno, lo sconto si applica solo sul viaggio di andata.

Ricordiamo che la promozione è valida fino alle 19 di lunedì 3 marzo, acquistando un biglietto per viaggiare a bordo delle Frecce Trenitalia dal 14 marzo al 31 maggio. Non dimenticare di inserire il codice promo GITA25 per poter usufruire del 2o% di sconto extra