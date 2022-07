VeryWeekend: 30GB a 4,99€ fino al 18 Luglio 2022

VeryWeekend è la promozione low-cost di Very Mobile che ogni fine settimana (o quasi) ritorna disponibile ONLINE. Come per la precedente edizione, anche in questo caso c’è 1 MESE GRATIS. La tariffa speciale è attivabile solo entro il 18 Luglio 2022 ed è disponibile solo per chi passa da determinati virtuali che vedremo nello specifico più avanti.

VeryWeekend: la PROMO per TUTTI!

L’offerta prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, SMS senza limiti e verso tutti e ben 30 Giga di traffico dati in LTE su rete WINDTRE con velocità massima raggiungibile stimata in 30 Mbps in download e upload. Tutto questo ad un prezzo davvero adatto a tutte le tasche! Stiamo infatti parlando di appena 4,99 euro ogni mese con un mese di ricarica omaggio.

La promozione è attivabile ONLINE tramite il bottone che trovate qui sopra ed è disponibile solo se provenite da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Questa tariffa inoltre include anche ben 4,6 Giga di traffico internet da utilizzare ogni mese in tutta l’Unione Europea grazie ai nuovi accordi sul roaming. L’offerta non include vincoli contrattuali proprio come le altre proposte del virtuale di proprietà di WINDTRE.

Costi ed altro

Questa promozione disponibile sia nei Negozi che Online è attivabile solo in portabilità da alcuni MVNO entro il 18 Luglio 2022. Il costo di attivazione della promo e quello relativo alla spedizione della SIM sono entrambi completamente gratis. Questo significa che verrà richiesto solo il canone di una mensilità come attivazione della tariffa e null’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.