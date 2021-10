VerySpecial, promo dell’operatore MVNO di WINDTRE, è ora disponibile anche in versione winback, ossia dedicata ad alcuni sui ex clienti che intendono cambiare operatore.

VerySpecial: i dettagli

La promozione gode di ben 130 Giga di bundle internet in 4G sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese. Il pacchetto di traffico dati è incluso alla velocità di 30 Mbps in upload e download.

Oltre ai Giga utilizzabili in Italia, VerySpecial include anche 4,4GB da utilizzare in Unione Europea, grazie agli accordi sul roaming.

Il messaggio che sta arrivando ad alcuni ex clienti Very è il seguente:

Per te 130 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese se passi a Very entro il 21/10! In piu’ attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/special o nei negozi Very.

L’SMS informativo riporta una scadenza entro la quale passare al virtuale di WINDTRE. In questo caso è possibile richiedere la portabilità entro il 21 Ottobre 2021.

Costi ed altro

Come possiamo vedere dal messaggio, l’attivazione ed il costo della SIM sono entrambe gratuite online, mentre, nei negozi autorizzati alla vendita di Very Mobile verrà applicato un corrispettivo per la SIM pari a 5 euro una tantum.