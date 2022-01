VeryMobile: 50GB, minuti e SMS a 5,99€ SOLO ONLINE

VeryMobile è il virtuale del gruppo CK Hutchison, azienda che controlla in Italia anche WINDTRE, che in questo periodo propone ONLINE la sua promozione dedicata a chi necessita di attivare una nuova utenza con spedizione GRATIS.

La tariffa a meno di 6 euro al mese che vedremo tra poco è dunque disponibile solo per nuovi numeri. Non è infatti possibile aderire a tale promo in portabilità.

VeryMobile: Nuovo Numero PROMO ONLINE

La promozione nello specifico prevede ben 50 Giga di traffico internet in 4G sulla Top Quality Network di WINDTRE con velocità bloccata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i gestori nazionali e SMS illimitati e sempre verso tutti. Il tutto per soli 5,99 euro al mese con rinnovo su credito residuo. La tariffa oltre al bundle internet nazionale offre anche 4 Giga di traffico dati in roaming da utilizzare mensilmente in qualsiasi Paese dell'Unione Europea. L'offerta in questione non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale ed include il blocco dei servizi a contenuto. Il cosiddetto barring permette di evitare l'attivazione involontaria di chiamate a sovrapprezzo, abbonamenti ad oroscopi, suonerie, sfondi e giochi.

Nel costo mensile troviamo inoltre il servizio di reperibilità Ti ho cercato, il RingMe e la navigazione in hotspot gratuita. Tale offerta non prevede costi aggiuntivi. In caso di esaurimento del traffico incluso, la promozione verrà bloccata fino al successivo rinnovo.

Grazie al servizio Rinnova Ora, però, è possibile rinnovare il proprio pacchetto voce e dati in anticipo senza attendere il mese successivo.

Costi ed altro

Il costo della SIM e quello per l'attivazione dell'offerta è di 1,99 euro una tantum. A questa cifra bisognerà aggiungere la prima ricarica pari a 5,99 euro. Il totale da corrispondere per richiedere un nuovo numero è di soli 7,98 euro. Inoltre, la spedizione della scheda SIM è completamente GRATUITA.