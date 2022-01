Very X: PROMO winback con 220GB a 9,99€!

WINDTRE attraverso il suo virtuale Very Mobile lancia la Very X, tariffa identica alla Very Xmas che abbiamo visto nelle scorse settimane ma attivabile solo per chi ha ricevuto un SMS winback per ritornare in Very.

Very X: i dettagli

La tariffa gode di 220 Giga di internet in 4G sulla Top Quality Network fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili in tutto il territorio nazionale e SMS sempre illimitati. Tutto questo ad appena 9,99 euro al mese. La promozione offre anche 6,6 Giga di traffico dati in roaming grazie ai nuovi accordi in vigore da alcuni giorni.

Il messaggio di rientro in VeryMobile che sta arrivando ad alcuni ex clienti è il seguente:

Per te 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese se passi a Very entro il 10 gennaio 2022! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gpromo

La tariffa, a differenza della gemella Xmas, è attivabile in portabilità da tutti i clienti che hanno ricevuto tale SMS.

Costi ed altro

Questa promo è disponibile ONLINE senza costi di attivazione. Inoltre, SIM e spedizione sono completamente GRATIS. È possibile passare a Very X solo fino al 10 Gennaio 2022.