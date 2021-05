Very Mobile offre la possibilità di attivare la sua promo con 30 Giga a meno di 5 euro al mese solo fino a stasera. Scopri in cosa consiste questa promo, disponibile sia per nuovi numeri che per passaggi da specifici operatori.

Very Mobile: promo 30 Giga

La promo Very 4,99 offre un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, SMS senza limiti sempre verso tutti e 30 Giga al prezzo di soli 4,99€ al mese. Questa tariffa estremamente conveniente è disponibile in portabilità solo provenendo da specifici operatori virtuali. Tra questi troviamo Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali ed altri MVNO.

Grazie ai nuovi accordi sul roaming europeo sono disponibili 2,8GB dedicati per la navigazione in Unione Europea. Inoltre, sono inclusi con l’offerta i servizi RingMe, Ti ho cercato e la Segreteria Telefonica. Tutte le offerte di Very possono navigare ad una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload sulla rete WINDTRE.

Costi ed altro

Very 4,99 è disponibile in portabilità per queste ultime ore con SIM, attivazione e spedizione totalmente gratuite. La versione dedicata alle nuove numerazioni, invece, prevede un contributo di attivazione pari a 5 euro, anziché 9,99 euro. Anche in questo caso, la spedizione della SIM è completamente a spese di Very Mobile.

Wind 3

Tariffe