Very Special è la nuova PROMO dell’omonimo virtuale con 150 Giga di internet a meno di 8 euro al mese. La tariffa in questione sarà disponibile ONLINE solo fino al 20 Giugno 2022, salvo eventuali proroghe, ed è richiedibile anche in portabilità provenendo da specifici virtuali.

Vediamo dunque la promozione del momento con Giga, minuti e messaggi ad un prezzo davvero interessante.

Very Special: i dettagli

La tariffa last-minute offre minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi, SMS illimitati e verso qualsiasi carrier e 150 Giga di traffico internet in 4G su rete WINDTRE con velocità bloccata a 30 Mbps in upload e download. Il tutto per soli 7,99 euro ogni mese.

Questa promo è acquistabile ONLINE provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

In alternativa, la medesima promo è disponibile anche per chi intende attivare una nuova numerazione. In questo caso, però, variano i costi iniziali. Il bundle ed il costo mensile non mutano.

L’offerta in versione Special ha 4,6 Giga da utilizzare in roaming su tutto il suolo europeo. Questa tariffa, inoltre, non prevede vincoli contrattuali ed offre la possibilità di rinnovare in anticipo il bundle in caso di esaurimento prima del nuovo mese. Tale servizio è molto simile a quello che offre anche ho.mobile, virtuale di Vodafone.

Costi ed altro

In caso di portabilità l’attivazione, la spedizione della SIM ed il costo della scheda sono gratuiti. Mentre, per chi richiede un nuovo numero, è previsto un contributo di attivazione iniziale scontato a 1,99 euro una tantum, anziché 9,99€. Inoltre, è disponibile ONLINE solo fino al 20 Maggio 2022, salvo eventuali proroghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.