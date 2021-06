Very, second brand WINDTRE, offre la possibilità di acquistare le sue tariffe in promozione con SIM e attivazione gratis fino a fine mese.

Very: SIM e attivazione gratis, facciamo chiarezza

L'operatore virtuale azzera i costi iniziali per tutte le sue tariffe disponibili online, anche per la sua promo Flash a meno di 8 euro al mese.

Tra le più aggressive troviamo sicuramente quelle dedicate a chi passa da alcuni operatori MVNO. Vediamole nel dettaglio:

Very Flash : è la tariffa last minute con ben 200 Giga di traffico internet, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7,99 euro ogni mese . Questa offerta è attivabile provenendo da Iliad , Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce , Lyca Mobile, DIGI Mobil, Tiscali ed altri virtuali.

: è la tariffa last minute con ben di traffico internet, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli . Questa offerta è attivabile provenendo da , Poste Mobile, Fastweb, , Lyca Mobile, DIGI Mobil, ed altri virtuali. Very 5,99 : la seconda promo è disponibile anch'essa solo in portabilità dagli stessi operatori che abbiamo visto poc'anzi. La tariffa a meno di 6 euro mensili prevede 50GB di internet con minuti e SMS illimitati.

: la seconda promo è disponibile anch'essa solo in portabilità dagli stessi operatori che abbiamo visto poc'anzi. La tariffa a meno di prevede di internet con minuti e SMS illimitati. Very 6,99: la terza ed ultima offerta offre 100GB, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 6,99 euro ogni mese. Anche in questo caso, la lista degli operatori di provenienza è la medesima di quelle già viste in precedenza.

Costi ed altro

Le offerte disponibili nel sito di Very hanno tutte sia il costo di attivazione che il contributo richiesto per la SIM gratis. Questa scontistica sarà valida fino al 30 Giugno 2021.

