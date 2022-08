Very: PROROGA per la PROMO SUMMER FLASH a 8,99€

Very proroga la sua PROMO estiva denominata SUMMER FLASH attivabile ONLINE solo in portabilità da alcuni virtuali. Questa promozione è anche compatibile con l’iniziativa Cashback che regala 1 MESE di ricarica OMAGGIO. Il mese gratuito è valido per le attivazioni richieste entro il 5 Settembre 2022.

Very SUMMER FLASH: PROMO con 200 Giga a 8,99€

La tariffa fresca di proroga offre ben 200 Giga di internet in LTE su rete WINDTRE con velocità bloccata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Tutto questo a soli 8,99 euro ogni mese. Oltre al bundle dati nazionali, Very offre per la sua promo a meno di 9 euro mensili ben 8,2 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

Nella promozione troviamo anche i servizi di reperibilità Ti ho cercato e Ring Me oltre alla navigazione in hotspot completamente gratuita. Il tutto senza vincoli e senza costi extra.

La tariffa in questione è attivabile in portabilità da questi MVNO: 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali Mobile, Vianova e WithU.

Questa promozione in realtà è attivabile anche per chi necessita di attivare una nuova numerazione. In questo caso è previsto un costo di attivazione pari a 1,99€ una tantum, sempre con SIM e spedizione gratis.

Costi ed altro

Grazie alla Promo Cashback disponibile fino al 5 Settembre 2022 avrete un mese regalato. Inoltre, nel caso di portabilità il costo di attivazione e di spedizione della SIM è completamente a carico di Very.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.