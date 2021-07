Very, second brand WINDTRE, sta lanciando alcune iniziative winback rivolte ad alcuni ex clienti che stanno valutando di cambiare operatore.

Very winback: nuova promo proposta

L'offerta che alcuni utenti stanno ricevendo come proposta tramite SMS è la Very 5,99 ed offre 100 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload per due mesi, minuti senza limiti verso tutti i carrier sia fissi che mobili e SMS illimitati a soli 5,99 euro ogni mese. I 100 Giga sono validi per due mesi, dopodiché il quantitativo di internet sarà pari a 50GB. Oltre al bundle dati nazionale sono inclusi anche 3,9 Giga utilizzabili in roaming in tutti i paesi dell'Unione Europea

L'SMS che alcuni ex clienti Very Mobile stanno ricevendo in queste ore è simile a questo:

Passa a Very entro il 28/7: per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 100! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gigadouble o nei negozi Very

Costi ed altro

Very 5,99 è attivabile anche dagli utenti che non hanno ricevuto il messaggio e che richiedono la portabilità del proprio numero da alcuni operatori virtuali oppure che intendono attivare una nuova numerazione. In entrambi casi, il contributo iniziale è gratuito così come quello richiesto per la SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe