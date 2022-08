Very: PROMO IMPERDIBILE da 4,99€ anche ad Agosto

Continua anche per il mese di Agosto, senza scadenza, la PROMO IMPERDIBILE di Very dedicata a chi intende cambiare gestore. La tariffa è attualmente disponibile ONLINE con l’iniziativa che regala una ricarica omaggio fino al 10 Agosto 2022.

Vediamo, dunque, nello specifico l’offerta telefonica di Very Mobile, operatore virtuale della società che controlla anche WINDTRE, la CK Hutchison.

Very: PROMO IMPERDIBILE solo IN MNP

La tariffa prevede minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali, SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore e 30GB di traffico internet in 4G sulla Top Quality Network di WINDTRE con velocità massima bloccata fino a 30 Mbps in download e upload. Il tutto per un prezzo davvero sorprendente! La somma richiesta da Very è di appena 4,99 euro mensili. I rinnovi avvengono su credito residuo. Nel prezzo troviamo inclusi ben 4,6 Giga di traffico dati da utilizzare ogni mese in roaming all’interno dell’Unione Europea.

La PROMO è attivabile solo in portabilità da alcuni gestori come Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Nel canone mensile ci sono anche il servizio RingMe, il Ti ho cercato e la navigazione in hotspot. Tutto questo è compreso gratuitamente.

Costi ed altro

La promozione è attivabile solo per chi cambia operatore e gode di attivazione gratuita e della spedizione completamente a carico di Very Mobile. Inoltre, grazie alla PROMO Cashback l’operatore vi regala anche 5 euro per rinnovare l’offerta anche il secondo mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.