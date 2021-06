Very Mobile ha lanciato da poche ore la sua promo Very Flash con 200GB a soli 7,99 euro al mese. Vediamo meglio cosa comprende.

Very Flash: 200GB al mese

La tariffa Very Flash prevede un bundle di minuti illimitati verso tutti gli operatori sia fissi che mobili, SMS anch'essi illimitati e verso tutti e ben 200 Giga su rete WINDTRE alla velocità massima di 30 Mbps in download ed upload. Tutto questo al prezzo di appena 7,99 euro ogni mese. La promozione che scade il 30 Giugno 2021 è acquistabile solo dai clienti che provengono da specifici operatori virtuali. In questa lista troviamo: Iliad, Tiscali, Coop Voce, Fastweb, 1Mobile, Lyca Mobile, Rabona, DIGI Mobil ed altri MVNO meno conosciuti.

Inoltre, sono previsti secondo la normativa sul roaming ben 4,4 Giga da utilizzare in Unione Europea. Il traffico voce, invece, è disponibile senza limitazioni anche sul suolo europeo.

Costi ed altro

L'offerta telefonica in questione è attivabile online con spedizione gratuita della SIM a casa. Inoltre, è pari a 0 euro anche il costo di attivazione. In pratica la spesa da sostenere la prima volta sarà solamente di 7,99 euro che corrisponde al costo mensile della tariffa.

Suddetta promo è compatibile anche con l'iniziativa Porta un amico in Very che permette di guadagnare 5€ per ogni persona che passa al virtuale di WINDTRE.

