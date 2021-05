Very Mobile ha spostato la scadenza dell’iniziativa che offre la possibilità di avere il costo di attivazione gratuito al 3 Giugno 2021.

Very: Costo di attivazione gratis? Ecco come

L’iniziativa che azzera il contributo iniziale è dedicata a chi intende passare da un altro gestore ed attiva la Very 5,99 oppure la Very 6,99.

Queste due promo sono disponibili in MNP provenendo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, 1Mobile, Tiscali, Coop Voce ed altri MVNO.

La prima che è stata modificata da poco, gode di minuti e SMS illimitati verso tutti e 30 Giga di internet in 4G a 5,99 euro ogni mese. Questa promo a meno di 6 euro al mese include 3,3 Giga da utilizzare in roaming.

La seconda tariffa che invece è restata tale e quale, Very 6,99, mette a disposizione il solito pacchetto di minuti e SMS senza illimitati verso tutti con 100 Giga di traffico dati in 4G a 6,99 euro al mese. In questo caso, il traffico dati in roaming è pari a 3,9GB.

Le promozioni del second brand WINDTRE offrono un’esperienza di navigazione che può raggiungere i 30 Mbps in download e upload.

Costi ed altro

Le offerte di Very Mobile in portabilità, Very 5,99 e Very 6,99, hanno entrambe sia il costo di attivazione che il contributo richiesto per la SIM completamente gratis. La spesa iniziale comprende dunque solo il primo mese che varia a seconda della promozione scelta.

