Very per Nuovi NUMERI: 50 Giga a 5,99€ al mese

La tariffa Very che vedremo oggi è attivabile esclusivamente per Nuovi NUMERI e comprende un pacchetto tutto incluso ad un prezzo davvero molto interessante. Stiamo parlando i meno di 6 euro al mese. Ricordiamo che VeryMobile è il second brand di WINDTRE e dunque offre la medesima copertura.

Dunque, se vi interessa attivare una nuova SIM, mettetevi comodi. Tra poco descriveremo nel dettaglio la tariffa disponibile solo per nuove numerazioni.

Very Nuovi Numeri: ecco i dettagli della PROMO ONLINE

La tariffa in questione gode di 50 Giga di traffico dati in 4G sulla Top Quality Network con velocità massima bloccata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti senza limiti e verso qualsiasi operatore mobile o fisso presente nel territorio nazionale e messaggi illimitati e senza preclusioni. Il tutto per un canone mensile di soli 5,99 euro. Il costo viene rinnovato su credito residuo. A questo proposito, però, è possibile attivare la Ricarica Automatica che in pratica rinnova automaticamente la promozione prelevando il canone anche tramite PayPal. Nel canone mensile, inferiore ai 6 euro, troviamo anche ben 4 Giga di traffico dati in roaming.

Anche questa come tutte le promozione di Very prevede l'inabilitazione dei servizi a contenuto e delle chiamate a pagamento. Inoltre, non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo.

Non è finita qui! Nei 5,99 euro mensili possiamo notare la presenza dei servizi Ti Ho Cercato, RingMe oltre alla navigazione in modalità hotspot completamente gratis.

Una volta terminati i Giga, non sarà possibile utilizzare il traffico dati fino al rinnovo successivo. Questa limitazione è possibile superarla con il rinnovo in anticipo della propria offerta.

Costi ed altro

Il costo della SIM e dell'attivazione è di appena 1,99 euro una tantum, anziché di 9,99€. Per quanto concerne la spedizione della SIM è invece completamente senza costi.

In pratica la spesa da sostenere è pari a 7,98 euro iniziali. In questo ammontare troviamo i 5,99 euro di costo mensile oltre al contributo di attivazione pari a soli 1,99€.