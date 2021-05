Very, dopo aver comunicato la chiusura delle promo con 30 Giga di internet a partire da 4,99 euro al mese, decide oggi di rimpiazzarle con le nuove tariffe da 50 Giga.

Very: nuove promozioni con 50 Giga da 5,99€

Le nuove Very 5,99, disponibili sia per nuove numerazioni che per passaggi da operatori virtuali, offrono un nuovo bundle con 50 Giga di internet fino a 30 Mbps in download e upload su rete WINDTRE, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e SMS senza limiti a 5,99 euro 5,99 euro al mese.

La lista dei gestori MVNO è rimasta la medesima delle precedenti offerte a partire da 4,99 euro al mese e non più attivabili.

Per i clienti che intendono passare da TIM, Vodafone, Kena Mobile, ho.mobile, WINDTRE e Spusu possono attivare l’offerta con 50 Giga di internet a 11,99 euro ogni mese.

Costi ed altro

Il contributo d’attivazione richiesto in caso di portabilità dagli operatori virtuali indicati nel sito è completamente gratuito. Inoltre, anche il costo della SIM è gratis.

Mentre, per quanto concerne l’attivazione di un nuovo numero o il passaggio da altri operatori non inclusi nella lista precedente è previsto un entry fee pari a 5 euro. Anche in questo caso il contributo richiesto per la scheda SIM non ha nessun costo.

