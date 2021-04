Very Mobile ha lanciato oggi una nuova iniziativa che permette di passare al semivirtuale di WINDTRE senza costi iniziali.

Very Mobile: SIM e attivazione gratis? Ecco come

Very offre la possibilità di cambiare operatore corrispondendo solo il costo del canone mensile. Le due offerte che permettono di avere accesso a questa iniziativa sono la Very 4,99 e la Very 6,99.

Entrambe le tariffe di Very sono valide per chi passa dai seguenti virtuali: Iliad, Poste Mobile, Fastweb, 1Mobile, Tiscali, Coop Voce ed altri MVNO.

La prima offre minuti e SMS illimitati e 30 Giga di traffico dati a soli 4,99 euro mensili, mentre, la Very 6,99 dispone sempre di minuti e SMS senza limiti e 100GB di internet a 6,99 euro al mese.

A seconda del prezzo mensile, sono disponibili 2,80 Giga oppure 3,90 Giga dedicati per la navigazione in roaming all’interno dell’Unione Europea.

La promozione che azzera il costo della SIM e quello di attivazione è valida solo fino al 9 Maggio 2021, salvo eventuali proroghe.

Costi ed altro

Le due promo di Very Mobile, Very 4,99e Very 6,99, prevedono SIM e attivazione completamente gratis. L’unica spesa da sostenere è quella del canone mensile che ammonta a 4,99€ o 6,99€. Inoltre, con l’attivazione online è compresa la spedizione gratuita della scheda al proprio domicilio.

Wind 3

Tariffe