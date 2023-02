Very Mobile: PROMO Cashback con 1 mese GRATIS

Very Mobile grazie all’iniziativa Cashback ti regala il primo mese della PROMO che hai scelto tra le varie disponibili ONLINE. Very Cashback è valida solo per chi passa da altri gestori.

Very Mobile Cashback: ecco come avere GRATIS il primo mese

La tariffa di partenza compatibile con questa iniziativa offre la bellezza di 100 GIGA di traffico dati in 4G su rete WINDTRE con velocità stanziata a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi gestore italiano. Tutto questo con soli 6,99 euro ogni mese senza vincoli e con primo mese gratuito. Nel canone mensile troviamo anche 6,4 GIGA di traffico dati da utilizzare in roaming ogni mese, il servizio RingMe, il Ti ho cercato e la navigazione in modalità hotspot completamente gratuita.

La promozione a partire da 6,99 euro mensili è disponibile ONLINE solo per chi cambia gestore e sceglie Very. Questa tariffa low-cost è richiedibile solo provenendo da determinati virtuali come 1 Mobile, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Costi ed altro

La tariffa in scadenza nelle prossime offre 1 MESE GRATIS, l’attivazione gratuita e la spedizione della SIM senza costi aggiuntivi. Puoi richiedere ora il passaggio a Very semplicemente cliccando qui. Tutte le tariffe sono senza vincoli e senza costi extra!

