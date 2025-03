Very Mobile: 150 GB in 5G a 5,99€ con un mese gratis per chi cambia operatore

Chi cerca una tariffa conveniente e senza vincoli per il proprio smartphone può contare su Very Mobile, che propone una delle offerte più interessanti del momento: 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con in più un mese gratuito all’attivazione.

L’offerta è dedicata a chi passa all’operatore da alcuni gestori selezionati, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, PosteMobile e altri MVNO. Il passaggio avviene in modo semplice e senza costi aggiuntivi: attivazione gratuita, niente vincoli e SIM inclusa, anche nella versione eSIM.

Basta andare sul sito di Very Mobile ed effettuare il passaggio direttamente online. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi garantiti da questa promozione.

Cosa include l’offerta Very Mobile da 5,99€/mese

Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta di Very Mobile 5,99€ al mese:

150 Giga in 5G ;

; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1 mese gratuito alla prima attivazione;

alla prima attivazione; Attivazione e SIM gratuite ;

; Servizi inclusi : “Ti ho cercato” per sapere chi ti ha chiamato quando eri irraggiungibile “RingMe” per farti richiamare dai numeri occupati Hotspot per condividere i Giga con altri dispositivi

: Roaming UE incluso: 7,6 GB da usare in Europa senza costi aggiuntivi;

L’offerta si distingue anche per la sua politica trasparente: i servizi a pagamento indesiderati sono bloccati di default, così non rischi di attivare suonerie, oroscopi o abbonamenti non richiesti.

L’offerta da 5,99€ al mese con 150 Giga in 5G e un mese gratis è ideale per chi vuole cambiare operatore senza sorprese, spendendo poco e navigando ad alta velocità. Non c’è molto tempo però: la promo scade il prossimo 21 marzo, quindi non bisogna tergiversare troppo. Attivala direttamente online dal sito di Very Mobile, in pochi click.