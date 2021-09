La promozione Very Flash con 200GB ritorna ad essere attivabile per un periodo limitato di tempo sul sito ufficiale dell'operatore low-cost di WINDTRE.

Very Flash: i dettagli

La tariffa lampo gode di 200 Giga di internet in LTE fino a 30 Mbps in download e upload sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile a soli 7,99 euro ogni mese. Come nella precedente versione troviamo anche 4,4 Giga da utilizzare nell'Unione Europea grazie agli accordi sul roaming.

Questa tariffa risulta attivabile provenendo da Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, Fastweb, 1Mobile, Tiscali, Rabona Mobile ed altri MVNO. Inoltre, nei 7,99 euro mensili sono compresi gratuitamente i servizi di reperibilità Ti Ho Cercato e RingMe così come la navigazione in hotspot. Un altro servizio attivo di default è il blocco dei servizi a contenuto.

Come potete vedere, Very ha fissato un countdown entro il quale attivare tale promozione. La Flash dovrebbe essere quindi attivabile solo fino al 20 Settembre 2021.

Costi ed altro

L'offerta disponibile per un periodo limitato di tempo non prevede alcun costo di attivazione iniziale. La spedizione della SIM a domicilio è anch'essa completamente gratuita. In pratica la prima volta sarà necessario corrispondere solo i 7,99 euro di canone mensile.

