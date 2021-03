Mancano poche ore per usufruire della Promo Cashback di Very Mobile, l’iniziativa a partire da domani non sarà più disponibile. Affrettati, sono le ultime ore per prendere parte!

Very Promo Cashback: i dettagli

La promo che regala un mese di tariffa è disponibile solo richiedendo il passaggio da alcuni operatori virtuali. Nello specifico, è possibile passare a Very ed usufruire del Cashback da Fastweb, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce ed altri MVNO visualizzabili qui.

Le due tariffe che danno diritto ad avere un mese gratis sono la Very 4,99 e la Very 6,99. Eccole nel dettaglio:

Very 4,99 : questa offerta mette a disposizione ben 30 Giga di internet in 4G con minuti e SMS illimitati verso tutti al costo mensile di soli 4,99 euro .

: questa offerta mette a disposizione ben di internet in 4G con minuti e SMS illimitati verso tutti al costo mensile di soli . Very 6,99: la seconda promo gode di 100GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS sempre senza limiti a 6,99€ ogni mese.

Entrambe le promozioni offrono una velocità di connessione sulla Top Quality Network di WINDTRE pari a 30 Mbps, sia in download che in upload.

Costi ed altro

Very 4,99 e Very 6,99 prevedono un contributo iniziale pari a 5 euro. Inoltre, con il passaggio online a Very Mobile la SIM verrà spedita a casa gratuitamente. La promo Cashback dovrebbe scadere stasera, non c’è molto tempo!

Wind 3

Tariffe