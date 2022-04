Very 440 Giga: la PROMO BOMBA a 9,99€ al mese

Very decide di raddoppiare il bundle internet alle sue promozioni, questo anche per la sua tariffa di punta con 440 Giga totali disponibili per l'utente a meno di 10 euro al mese.

La promozione Very, Very Cool! presentata in TV da Ibra e da Totti è sicuramente una delle offerte più interessanti in circolazione. Vediamo dunque come funziona la tariffa del momento.

Very: 440 Giga di internet a 9,99€ al mese

La tariffa in questione offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali, SMS sempre senza limiti e verso tutti i carrier nazionali e 440 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload al netto del raddoppio. Tutto questo ad un prezzo pari a 9,99 euro al mese, meno di 10 euro al mese. Il raddoppio dei Giga vale per il primo mese. Dopo tale periodo, il bundle sarà pari a 220 Giga.

La promozione in questione nel canone mensile offre ben 6,6 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa. Inoltre, troviamo anche i servizi Ti Ho Cercato, RingMe e anche la navigazione in hotspot, tutto gratuito.

La Very, Very Cool! è attivabile sia richiedendo un nuovo numero sia passando da determinati MVNO. Tra i virtuali troviamo Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, BT Enia, BT Italia, Green telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova Mobile Welcome Italia e WithU.

La promo è attivabile ONLINE sempre senza vincoli e senza costi nascosti. Il costo di attivazione, che vedremo tra poco, parte da 0 euro e può arrivare al massimo a 9,99€.

Costi ed altro

Per chi necessita di attivare un nuovo numero è previsto un contributo iniziale una tantum di 9,99 euro. Viceversa, per chi passa dai gestori virtuali che abbiamo visto sopra, l'attivazione è completamente gratuita.